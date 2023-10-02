UFC официально анонсировала бой Мокаева с Эллиоттом

Британский непобеждённый боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев встретится с американцем Тимом Эллиоттом на турнире UFC 294. Об этом промоушен объявил сегодня официально.

Напомним, в последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 286, Мокаев встречался с бразильцем Жафелом Фильо и выиграл удушающим приёмом в третьем раунде. При этом боец был близок к поражению, так как Фильо провёл болевой приём Мокаеву на ногу. Однако Мухаммад не сдался, хотя получил травму. Мокаев остаётся непобеждённым бойцом смешанных единоборств. Сейчас у него десять побед в десяти поединках в ММА.

Мейн-кард UFC 294:

Ислам Махачев (Россия) — Чарльз Оливейра (Бразилия);

Хамзат Чимаев (Швеция) — Пауло Коста (Бразилия);

Магомед Анкалаев (Россия) — Джонни Уокер (Бразилия);

Нассурдин Имавов (Франция) — Икрам Алискеров (Россия).

Мухаммад Мокаев (Великобритания) — Тим Эллиотт (США);

Виктория Дудакова (Россия) — Джин Ю Фрей (США);

Шарабутдин Магомедов (Россия) — Бруно Силва (Бразилия).

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева: