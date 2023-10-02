«Протестовать не имеет смысла». Беленький — о решении судей в бою Гассиев — Валлин

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький дал комментарий по поводу решения судей в поединке между россиянином Муратом Гассиевым и шведом Отто Валлином.

«Я не считаю, что всё закончилось правильно. Там, как мне кажется, была ничья. Но если называть одного победителя, вполне можно было выбрать Валлина. Протестовать не имеет смысла, совершенно. Если бы Гассиев показал что-то в этом бою… Он не делал ничего, чтобы выиграть этот бой. Ничего не получилось. Он делал, старался, но не получилось. Его тренер сказал, что Мурат выиграл восемь раундов. Но половину из них выиграл очень сомнительно. И любой из них можно отдать Валлину. Всё закончилось так, как закончилось. И придётся с этим жить. Но обидно за Гассиева», — сказал Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.