Беленький: не понимаю карьеру Гассиева после боя с Усиком. Поединки непонятно зачем

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький высказался по поводу Мурата Гассиева.

«Дивизион пониже – это его родной дивизион. В нём ему и следовало оставаться. Ему не нужно было подниматься в тяжёлый вес, он и так в своём весе. Ему даже делать ничего особенно не нужно, чтобы спуститься на один дивизион. Если такое решение действительно есть, я его категорически одобряю.

Там, где Гассиев, там много неизвестного. Я не знаю и не понимаю всю его карьеру после боя с Усиком. Любой из проведённых после этого поединков был непонятно зачем. Его эти бои куда-то вели? Не хочу говорить, что это было ошибкой. Может быть, я что-то не знаю — даже наверняка. Тем не менее, со дня боя с Усиком Гассиев не провёл ни одного значимого боя. У него были травмы, но даже когда тебе 24 года, нельзя так вольготно обращаться со временем. Это чревато», — сказал Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.