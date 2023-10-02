Беленький: Чарло нужно будет время, чтобы смыть позор после боя с Канело

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький считает, что Джермелл Чарло очень плохо выступил в поединке с Саулем Альваресом.

«Возможно, Чарло имеет смысл провести бой с Цзю. Но такой поединок, как с Альваресом… Я понимаю, что он был выгоден, что Джермелл заработал. Но ему понадобится время, чтобы это с себя смыть. Потому что это был просто позор», — сказал Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Джермелл Чарло проиграл свой бой согласно единогласному судейскому решению. Таким образом, Сауль Альварес защитил пояса WBO, WBA, WBC и IBF во втором среднем весе.