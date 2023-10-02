Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький высказался о возможном поединке Тима Цзю и Джермелла Чарло.

«Не знаю, нужен ли этот бой Цзю. Чарло – неплохой боксёр, опасный. Он кое-что может. Думаю, что получится конкурентный бой. Но сейчас после боя Чарло с Альваресом, возможно, имеет смысл подождать. Чтобы Джермелл провёл один-два боя и смыл с себя все последствия», — сказал Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Джермелл Чарло проиграл свой бой Саулю Альваресу согласно единогласному судейскому решению.

Тимофей Цзю остаётся непобеждённым на профессиональной арене. Его следующий бой, против Брайана Мендосы, состоится 16 октября 2023 года.