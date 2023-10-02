«Должен легко побеждать». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри

Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора, встречавшийся на ринге с обоими действующими чемпионами: украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри — высказался об ожидаемом поединке между ними.

«Подготовка к Нганну будет недолгой, после чего Фьюри сразу же вернётся. Это Цыганский король, ему нравится такое дерьмо.

Как пройдёт бой? Тайсон должен легко побеждать, потому что он больше. Но мы знаем, что Усик из тех парней, которые всегда готовы к бою. Посмотрим, что будет», — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который может состояться в конце этого года или в начале следующего. Известно, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.