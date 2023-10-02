Папин: рад поединку с Асбаровым, это высококлассный спортсмен и боксёр

Известный российский боксёр первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Алексей Папин высказался о предстоящем бое с соотечественником Сосланом Асбаровым, который состоится 28 октября в Москве.

«Ни для кого не секрет, все прекрасно видели, что Сослан после моего крайнего поединка вышел в ринг. Я никому вызовы не делал, никого не приглашал. Сослан вышел, чтобы провести бой, бросить вызов. Я рад этому поединку, хорошее противостояние.

Два последних боя Сослан провёл действительно хорошие. Оцениваю его как высококлассного спортсмена, хорошего боксёра, всё-таки мастер спорта международного класса. И, как я уже сказал, последние поединки у него достаточно хорошие, которые дают рост», — сказал Папин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.