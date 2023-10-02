Глава ONE: типичный боец UFC – борец из колледжа с посредственной ударной техникой

Президент азиатского промоушена ONE FC Чатри Ситйодтонг критично высказался о ростере UFC, описав схему, по которой типовые бойцы попадают в престижнейшую организацию мира.

«Думаю, большинство болельщиков скажут, что ONE – самый захватывающий промоушен, особенно пятничные бои. Там происходят безумные вещи, и, кажется, даже Джо Роган сказал, что у ONE самый захватывающий продукт. И я с этим согласен.

То, что вы видите в UFC, крайне небрежно. Там посредственные ударники, поскольку тамошние бойцы не является таковыми. Типичный боец UFC это третьесортный борец из колледжа, который одерживает около семи побед в незначимых лигах, после чего немного подтягивает ударную технику и приходит в UFC», — сказал Ситйодтонг на пресс-конференции.