Фьюри — о нокдауне в первом бою с Уайлдером: я был пуленепробиваемым

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри вспомнил о тяжёлом нокдауне в первом бою с американцем Деонтеем Уайлдером, который состоялся в декабре 2019 года.

Напомним, в 12-м раунде Уайлдер попал правым прямым, после которого британец без сознания упал на канвас.

«Я был без сознания. Я открыл глаза и увидел, что рефери говорит: «Четыре, пять…» Я подумал: «Чёрт, меня сбили с ног, я должен встать».

Я не хотел торопиться, потому что не знал, как поведут себя мои ноги. Меня только что хорошенько приложили, и если вы мгновенно встанете, а затем упадёте снова, поединок будет остановлен, поэтому я воспользовался каждым мгновением.

Рефери сказал, что будет верен отсчёту, и если один из нас упадёт и не встанет до десяти, то всё закончится. В тот вечер я был пуленепробиваемым», — сказал Фьюри в интервью TNT Sports.