Мейвезер пожал руку Канело после его победы над Чарло

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в пяти весовых категориях, легендарный американец Флойд Мейвезер-младший, посетивший бой мексиканца Сауля Альвареса и соотечественника Джермелла Чарло, поприветствовал победителя после оглашения вердикта.

Напомним, поединок бойцов состоялся 1 октября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Альвареса единогласным судейским решением (118-109, 118-109, 119-108).

Мейвезер и Альварес встречались в 2013 году. Американец победил раздельным судейским решением, нанеся Канело, шедшему на серии из 43 побед, первое поражение в карьере, и объединил титулы WBC и WBA Super в первом среднем весе (до 69,9 кг).