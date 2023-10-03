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Хирн: чем занимался Чарло в бою с Канело? Это было похоже на спарринг

Хирн: чем занимался Чарло в бою с Канело? Это было похоже на спарринг
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Известный британский промоутер Эдди Хирн критично высказался о прошедшем поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 69,9 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло.

Напомним, поединок бойцов состоялся 1 октября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Альвареса единогласным судейским решением (118-109, 118-109, 119-108).

«Канело Альварес вышел на этот поединок голодным, в лучшем физическом и ментальном состоянии. Чем занимался Чарло? Этим парням выпадает такая возможность, а они даже не пытаются. Это было похоже на спарринг. И я говорю об этом как фанат, поскольку не имею никакого отношения к бою.

Я не понимаю, как можно говорить на пресс-конференции о наследии, желании потрясти мир, желании величия, а потом даже не попытаться выиграть», — приводит слова Хирна пресс-служба Matchroom Boxing.

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