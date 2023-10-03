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«4 перелома в 10 боях». Боксёр Папин объяснил, почему не будет выступать в кулачных боях

«4 перелома в 10 боях». Боксёр Папин объяснил, почему не будет выступать в кулачных боях
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Известный российский боксёр первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Алексей Папин высказался о своём отношении к боям на голых кулаках.

«Мой тренер с детства мне говорил, что одна рука стоит $ 100 млн и вторая рука стоит $ 100 млн, надо их беречь. Когда я в первый раз пришёл по приглашению на кулачные бои, я посмотрел и в десяти боях увидел четыре сломанные руки. Это только то, что я увидел.

Так себе история. При том, что там больших денег особо не заработаешь. После бокса жизнь продолжается и хочется жить здоровым, да и чтобы руки были целы», — сказал Папин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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