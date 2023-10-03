«Пусть заработают». Алексей Папин оценил возможный бой Фёдора Емельяненко с Тайсоном
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Известный российский боксёр первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Алексей Папин высказался о потенциальном бое легенды MMA соотечественника Фёдора Емельяненко и члена Зала славы американца Майка Тайсона.
«На самом деле это две легенды, пускай заработают деньги. Я буду рад, если Тайсон и Фёдор заработают немного, а лучше много денег. Они это заслужили», — сказал Папин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
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