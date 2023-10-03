Папин: Минеев без проблем попал бы в UFC, если бы ставил такую цель

Известный российский боксёр первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Алексей Папин высказался о шансах MMA-бойца и соотечественника Владимира Минеева попасть в престижнейший промоушен мира UFC.

«Владимир и так выступает на высоком уровне. Будь у него цель и задача попасть в UFC, то, думаю, он бы без проблем туда попал и очень хорошо бы там себя проявил. Минеев действительно очень талантливый, это спортсмен высокого уровня», — сказал Папин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.