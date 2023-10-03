Фергюсон рассказал, как на нём сказалось завершение карьеры Хабиба Нурмагомедова

Американский боец UFC Тони Фергюсон рассказал, как на нём отразилось то, что Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в смешанных единоборствах.

«Я знаю, что когда Хабиб ушел, небольшая часть меня ушла вместе с ним. Это было немного отстойно, потому что вокруг нас всегда была шумиха. Потом разразилась пандемия, у меня сменилась команда, для меня больше ничего не осталось. За исключением того, что я сказал себе, что хочу соревноваться. Я хотел достаточно соревноваться, чтобы, возможно, независимо от победы или поражения, Хабиб вернулся», — приводит слова Фергюсона MMA Mania.

Напомним, UFC несколько раз пытались организовать бой между Хабибом и Фергюсоном, но каждый раз он срывался. В 2021 году Хабиб завершил карьеру.

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