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Александр Гвоздик: Нганну победит только если Фьюри напьётся и недооценит его

Бывший чемпион в полутяжёлом весе Александр Гвоздик прокомментировал предстоящий бой между экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну и обладателем титула WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

«ММА и бокс – это совершенно разные виды спорта. Нганну победит только если Фьюри напьётся и недооценит его.

Я ничего не принижаю в Нганну, он отличный боец смешанного стиля, но бой на ринге – это другое», — приводит слова Гвоздика ESNEWS.

Бой Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри назначен на 28 октября 2023 года, местом проведения 10-раундового боксёрского поединка станет столица Саудовской Аравии, город Эр-Рияд. Для Фрэнсиса Нганну этот бой станет дебютом на боксёрском ринге.

Напомним, ранее Фрэнсис Нганну разорвал контракт с UFC, а после этого подписал соглашение с промоушеном PFL.