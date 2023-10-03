Фергюсон: я сделал всё, чтобы Хабиб вернулся, но он всё равно сбежал, как трус

Американский боец UFC Тони Фергюсон высказался по поводу экс-чемпиона промоушена в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Что касается TUF с Хабибом… Предполагалось, что мы станем тренерами на TUF 31, но я думаю, что бы там ни случилось, в конце концов у него не хватило духу пойти тренировать своего двоюродного брата. В ноябре я уже знал, что мы будем тренерами, у меня были встречи с людьми из UFC, и я сделал всё, чтобы вернуть Хабиба. Но в итоге он всё равно сбежал, как трус. Так что пошёл он», — сказал Фергюсон в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

Напомним, в UFC несколько раз пытались организовать бой между Хабибом и Фергюсоном, но каждый раз он срывался. В 2021 году Хабиб завершил карьеру.