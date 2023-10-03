Джейк Пол: я подерусь с Канело и стану главной спортивной сенсацией в истории

Американский видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал о желании провести поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Мой брат Логан дрался с Флойдом Мейвезером, а я подерусь с Канело и стану главной спортивной сенсацией в истории. До скорой встречи, Сауль», — написал Пол.

Сауль Альварес в минувшие выходные одержал победу в поединке с американцем Джермеллом Чарло.

В ночь с 5 на 6 августа мск в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились два американца: блогер Джейк Пол и Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате десяти раундов по три минуты. Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

Как Джейк Пол превратился из блогера в крутого боксёра: