«Это хуже фашизма». Кремлёв высказался по поводу выступлений без национальной символики

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв высказался по поводу выступлений на международных соревнованиях без национальной символики.

«Выступать без флага и гимна – то же самое, что отказаться от своей матери. Кого они там представляют без символики? Не надо думать, надо иметь чёткое решение. Надо иметь чёткую позицию, тогда и там будут к нам по‑другому относиться. Один раз позволили – всё!

Почему‑то кто‑то думает, что спортсмены должны быть ничьи. Олимпийское движение зарабатывает колоссальные деньги, но где они? Получается, какая‑то группа взяла в рабство спортсменов, они смотрят шоу, курят сигары, а потом забирают деньги себе.

А страны должны их обеспечивать, готовить к соревнованиям и так далее. Это хуже фашизма, по‑другому и не назову. Когда это всё прекратится? Просто надо об этом говорить, говорить в лоб, а не сидеть на заборе и смотреть по ветру», — приводит слова Кремлёва «Матч ТВ».