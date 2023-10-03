Менеджер Александра Емельяненко ответил на вопрос о реванше с Сергеем Харитоновым

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Никита Бурчак высказался о возможном реванше с Сергеем Харитоновым.

«Сергея Харитонова уже всерьёз не воспринимаю. Вот он говорит, что он жил с Сашей и знает, кто он такой, поэтому не подаст ему руку. Но Сергей забыл уточнить, где он жил… А жил он у Саши в квартире, тренировался вместе. В итоге ему дали кров и возможность тренироваться, а он всё это подсмотрел и начал вызывать их на бои. Саша победил и сейчас подтрунивает. Просто смешно смотреть, как лицемерный Харитонов рассказывает какие‑то вещи, забывая про важные детали в этой ситуации — у кого он жил и кто ему помог. Удивляться нечему. Вспоминается интервью Камила Гаджиева трёхлетней давности, когда он охарактеризовал Харитонова как чмошника. Тут чётче не скажешь. В общем, все всё про Харитонова поняли.

Имеет ли смысл реванш Харитонова и Емельяненко? Наверное, да, но Саше нужно привести себя в кондиции. На текущий момент, скорее всего, конкурентным бой не получится. Хотя последний бой Харитонова… Ну там оценивать что‑то сложно. В общем, обоим для реванша нужно подготовиться. И я считаю, что такое противостояние придаст Саше дополнительную мотивацию», — приводит слова Бурчака «Матч ТВ».