Три бойца основного карда ACA 164 не сделали вес, Абдулвахабов и Коков — уложились

Завершилась церемония взвешивания турнира АСА 164, в главном событии которого встретятся чемпион ACA в лёгком весе, россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов и его соотечественник, обладатель титула временного чемпиона Мухамед Коков.

Оба бойца успешно сделали вес перед поединком в Грозном. Абдулвахабов показал на весах 70,35 кг, его оппонент — 70,75 кг. Помимо титула, на кону противостояния путёвка в полуфинал престижного Гран-при ACA лёгкого веса.

Три бойца основного карда: Абдул-Рахман Дудаев, его соперник бразилец Клеверсон Сильва, а также Салимгерей Расулов не сделали вес перед ACA 164.

«На взвешивании Дудаев превысил допустимую норму на 1,9 кг, Сильва показал лишние 2,35 кг, Салимгерей Расулов — 2,8 кг. Мы допустили их участию в ACA 164, но в соответствии с системой штрафов ACA Сильва и Расулов будут оштрафованы на 70 процентов, Дудаев — на 50 процентов от гонорара», — сказал Алексей Яценко.