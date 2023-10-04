Менеджер Бивола рассказал, почему не состоялся поединок с Бетербиевым

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, рассказал о причинах несостоявшегося поединка с Артуром Бетербиевым.

«Скажу честно, этот бой не случился в июне по двум причинам: во-первых, условия чуть недотягивали, чтобы всех устроить. Всех. Я не думаю, что Бетербиев и его сторона хотят выходить на бой, лишь бы выйти. Я уверен, что у них тоже есть определённые пожелания, ожидания.

Потом обсуждали, что бой будет в декабре. У Бетербиева должен был быть бой в августе в Канаде с Каллумом Смитом, у него травма, бой отменяется, бой обсуждается на январь, всё не по плану», – сказал Корнилов в подкасте Григория Дрозда.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, Бивол победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.

Дмитрий Бивол приступил к активным тренировкам: