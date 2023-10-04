Мойкано: Чендлер, просто смирись с тем, что у тебя не будет боя с Макгрегором

Бразильский боец смешанных единоборств Ренато Мойкано высказался по поводу американца Майкла Чендлера.

«Майкл Чендлер оторван от реальности. Макгрегор не будет драться с ним. Вероятно, этот поединок никогда не состоится.

Конор сейчас на другом уровне сумасшествия – мы все могли видеть, чем он занимался на протяжении последних лет. Я думаю, ему нравится внимание, но он больше не хочет драться.

Чендлер, брат мой, просто смирись с тем, что у тебя не будет этого поединка. Я не знаю, что Майкл собирается делать дальше», — приводит слова Мойкано MMA News.

Напомним, последний поединок Макгрегора в UFC закончился поражением от Дастина Порье в 2021 году. Конор упустил свой титул чемпиона в лёгкой весовой категории, проиграв российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову на UFC 229, прошедшем в октябре 2018 года. Всего на счету Макгрегора 14 боёв в UFC, из которых пять он проиграл. Все поражения случились в последних восьми поединках.