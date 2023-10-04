Ислам Махачев: моя мечта — бой за второй пояс

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал о своём желании стать двойным чемпионом промоушена.

«Я не знаю, что планирует UFC, но моя мечта — бой за второй пояс. Конечно, у меня есть контракт, поэтому, что бы ни сказала UFC, я буду драться, без проблем. Но Эдвардс против Колби — я действительно верю, что смогу побить победителя. Я смотрю на их навыки и на то, что они имеют как чемпионы, и я знаю свои навыки. Это будет хороший бой. Я не говорю, что мне будет легко их победить. Это будет тяжёлый, трудный бой против большого парня. Но я верю, что могу это сделать», — приводит слова Махачева ESPN.

Напомним, ранее Ислам говорил, что хотел бы перейти в полусредний вес. В последнем поединке Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Их бой состоялся 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Россиянин победил единогласным решением судей.

Махачев стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

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