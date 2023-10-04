Махачев рассказал, почему он будет болеть за Ковингтона в бою с Эдвардсом

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался о предстоящем поединке полусредневесов Леона Эдвардса и Колби Ковингтона, который состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

«Я надеюсь, что Ковингтон победит, потому что я не знаю, что Леон говорит о бое со мной. Я никогда не слышал, чтобы Леон говорил, что он хочет этого боя. Но Колби хочет. Поэтому я хочу, чтобы Колби победил и мы когда-нибудь встретились. Это был бы очень хороший бой, у него хорошая борьба. Это будет борьба США против борьбы Дагестана. Он хороший борец. У него хорошая борьба и хорошие кондиции, но, на мой взгляд, я остановлю его борьбу и нанесу много хороших ударов», — приводит слова Махачева ESPN.

Напомним, Эдвардс сразился за титул UFC с нигерийцем Камару Усманом в августе 2022 года и, проигрывая на судейских записках, нокаутировал соперника в пятом раунде. Реванш состоялся в марте, и на этот раз Эдвардс победил раздельным решением.

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