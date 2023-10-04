Мойкано: будет лучше для дивизиона, если Оливейра победит в бою с Махачевым

Бразильский боец смешанных единоборств Ренато Мойкано рассказал о том, что он будет болеть за своего соотечественника Чарльза Оливейру в титульном поединке лёгкого дивизиона c россиянином Исламом Махачевым.

«Я надеюсь, что Чарльз Оливейра победит Ислама. Думаю, это будет лучше для дивизиона. Чарльз Оливейра — один из самых интересных бойцов. Он всегда готов драться. Как и в бою с Дариушем, он всегда рискует. Именно поэтому иногда он выглядит просто блестяще, потому что он рискует. Может быть, ему удастся нокаутировать Махачева.

Но если смотреть на вещи объективно, то шансов у Оливейры очень мало. Это очень тяжёлый бой для Чарльза Оливейры, поэтому я считаю, что победит Ислам Махачев», — приводит слова Мойкано MMA News.