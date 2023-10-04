Дана Уайт высказался о возможном реванше между Стриклендом и Адесаньей

Руководитель UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу поединка между Шоном Стриклендом и Исраэлем Адесаньей.

«Этот бой только что состоялся, и нас ждёт несколько поединков, которые пройдут в ближайший месяц или около того – дождёмся, чем они закончатся, и тогда решим, что дальше. Посмотрим, что будет со временем, травмами, другими факторами, и организуем лучший бой», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, в сентябре Шон Стрикленд победил Адесанью единогласным судейским решением (49-46, 49-46, 49-46) по итогам пяти раундов. Таким образом, Исраэль лишился титула UFC.

Ранее Юджин Берман, тренер Исраэля Адесаньи, прокомментировал поражение своего подопечного в титульном бою против Шона Стрикленда на UFC 293.