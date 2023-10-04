Имеля встретится с Гарри на TOP DOG 24

22-го октября в Vegas City Hall состоится турнир по кулачным боям TOP DOG 24. В главном бою вечера Игорь «Имеля» Ионов (три победы — одно поражение) встретится с Игорем «Гарри» Барабановым (четыре победы — два поражения в HFC).

В соглавном бою вечера после годового перерыва состоится возвращение Тимура «Доктора» Акаимова (три победы — одно поражение). Свой последний бой он провёл на турнире TOP DOG 16, где одержал досрочную победу нокаутом над Александром «Севером» Севериным.

Также на TOP DOG 24 в бою между бывшим временным чемпионом Исой «Тандовским» Исаевым (семь побед — два поражения) и Иваном «Мастаком» Нушкиным (три победы — ноль поражений) определится обязательный претендент на титул в лёгкой весовой категории.

Начало турнира в 19:00. Увидеть трансляцию можно будет на телеканале UDAR.