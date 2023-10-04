Евлоев: на горизонте отличные новости, и скоро я поделюсь ими

Российский боец UFC в полулёгком весе Мовсар Евлоев, одержавший победы во всех семи своих боях на площадке UFC, опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором намекнул на анонс нового поединка.

«На горизонте отличные новости, и скоро я поделюсь ими», — написал Евлоев в социальных сетях.

Всего на счету Мовсара Евлоева 17 поединков в ММА, в которых он одержал 17 побед. Следующий соперник российского бойца по-прежнему неизвестен. В своём последнем бою Евлоев одержал победу над бразильским бойцом Диего Лопесом единогласным решением арбитров.

Непобеждённый Мовсар Евлоев продемонстрировал свою тренировку: