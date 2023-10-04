Мойкано: я финиширую Хукера за один раунд

Бразильский боец смешанных единоборств Ренато Мойкано высказался по поводу возможного поединка с Дэном Хукером.

«Дивизион сейчас находится в состоянии хаоса. Но у нас есть, например, Дэн Хукер. Он сейчас свободен. Я с удовольствием финишировал бы его.

В лёгком весе у меня на данный момент лучшее джиу-джитсу, я 10 раз побеждал удушением сзади. Я вам гарантирую, если Дэн согласится на бой, я прикончу его в первом же раунде. Я очень хочу с ним подраться», – приводит слова Мойкано MMA News.

Ранее Хукер показал рентгеновский снимок перелома лица, который он получил в поединке с американцем Джалином Тёрнером.