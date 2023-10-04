«Он это понимает». Фроч сказал, почему Канело не согласится на реванш с Биволом

Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, британец Карл Фроч считает, что бывший лидер рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес должен провести реванш с российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом.

Напомним, встреча бойцов состоялась в мае 2022 года и завершилась победой Бивола единогласным решением.

«Против кого я хотел бы увидеть Канело? По правде говоря, единственным, за исключением Флойда Мейвезера, кто побил Канело, был Дмитрий Бивол, и это произошло в полутяжёлом весе. Я бы хотел увидеть, как Канело отквитает поражение. Однако я считаю, и Канело понимает это сам, что он недостаточно большой для полутяжёлого веса», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.