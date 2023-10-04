Фьюри — о трилогии с Уайлдером: я отдаю ему должное, у него сердце льва

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о своей трилогии с американцем Деонтеем Уайлдером.

«Честная игра со стороны Деонтея, у него сердце льва. Неважно, что он говорит обо мне, вы должны отдавать должное тому, с кем трижды встречались. Неважно, были ли у меня в перчатках подковы или у него был слишком тяжёлый костюм, я уважаю тот факт, что мы провели трилогию», — сказал Фьюри в интервью TNT Sports.

Напомним, первый бой Фьюри и Уайлдера состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью. Реванш прошёл в феврале 2020-го, и на этот раз Фьюри досрочно остановил американца в седьмом раунде. В октябре 2021 года бойцы завершили трилогию, Фьюри победил нокаутом в 11-м раунде.