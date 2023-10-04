Тим Цзю — о статусе чемпиона мира: я ничего не почувствовал

Новый чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался о присвоении ему полноценного титула.

Напомним, титул перешёл к Цзю после того, как американец Джермелл Чарло отказался проводить обязательную защиту в назначенные сроки и поднялся во второй средний вес (до 76,2 кг), чтобы сразиться с мексиканцем Саулем Альваресом.

«По правде сказать, я ничего не почувствовал. Я сосредоточен исключительно на предстоящем бое и хочу заслужить титул именно так. Так что пояс не заставил меня чувствовать по-другому. На следующий день я проснулся таким же», — приводит слова Цзю FOX Sports Australia.

15 октября Цзю проведёт первую защиту против американца Брайана Мендосы (22-2, 16 KO).