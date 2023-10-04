Риддик Боу сказал, кто победит в бою Усика и Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Риддик Боу высказался об ожидаемом поединке между украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO) и британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO), который может состояться уже в конце года.

«Я должен поставить на Фьюри. У него есть опыт и навыки. Мой совет? Ему нужно сделать то, что необходимо для победы. Холифилд был настоящим бойцом, и ему нужно тренироваться так, как это делал Эвандер. Тайсон должен быть готов», — сказал Боу в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который может состояться в конце года. Известно, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.