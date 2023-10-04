Тим Цзю: никогда не видел в Чарло готовности рисковать всем ради победы

Новый чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался о лидере дивизиона американце Джермелле Чарло (35-2-1, 19 KO).

«Я наблюдал это в его боях. В первом бою с Кастаньо он был в ждущем режиме. Как по мне, Кастаньо выиграл. Если бы не 11-й раунд во втором бою с Харрисоном, когда Чарло попал хуком слева, Харрисон бы победил.

Я не вижу в нём большой конкурентоспособности, готовности рисковать всем ради победы. Для этого нужно мужество. Таково моё мнение. Я никогда не видел в нём дикаря. Я видел жёстких чемпионов, но это не Чарло», — приводит слова Цзю FOX Sports Australia.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Чарло проиграл единогласным решением звёздному мексиканцу Саулю Альваресу.