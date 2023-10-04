Инсайдер: Мовсар Евлоев встретится с Арнольдом Алленом на UFC 297

Восьмой номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев (17-0) сразится с британцем Арнольдом Алленом (19-2) на турнире UFC 297, который состоится 21 января, сообщает в социальных сетях инсайдер Марсель Дорфф.

Мовсару Евлоеву 29 лет. Россиянин дебютировал в качестве профессионального бойца MMA в 2014 году и в апреле 2019-го впервые выступил в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира восемь побед и ни одного поражения.

Арнольду Аллену 29 лет. Британец дебютировал в UFC в 2015 году и в общей сложности провёл 11 боёв, уступив лишь однажды – в апреле на турнире UFC on ESPN 44 Аллен проиграл единогласным решением по итогам пяти раундов американскому экс-чемпиону Максу Холлоуэю.