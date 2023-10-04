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Двалишвили: рефери боя О’Мэлли и Стерлинга нравятся ранние остановки

Двалишвили: рефери боя О’Мэлли и Стерлинга нравятся ранние остановки
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Грузинский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Мераб Двалишвили прокомментировал досрочное поражение одноклубника Алджамейна Стерлинга в поединке с Шоном О’Мэлли, который состоялся в августе на турнире UFC 292.

«Перед своим боем я всегда говорю рефери, чтобы он не останавливал, если я пропущу удар. Перед боями Алджо с Генри Сехудо, Ти Джеем Диллашоу и Петром Яном я был в раздевалке, и мы говорили с рефери.

Однако перед боем с О’Мэлли я почему-то забыл сказать Алджо, чтобы он обратился к рефери, к тому же Марку Годдарду нравятся ранние остановки. Мы забыли сказать об этом. Если бы мне пришлось проиграть, то я бы предпочёл отключиться», — сказал Двалишвили в подкасте The MMA Hour.

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