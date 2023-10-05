Райан Гарсия объявил о следующем бое

Бывший временный чемпион WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) звёздный американец Райан Гарсия (23-1, 19 KO) объявил о следующем выступлении.

Соперником Гарсии станет 27-летний американец Оскар Дуарте (26-1-1, 21 KO), поединок состоится 3 декабря в Сан-Антонио (США).

«Поехали! Я рад сообщить, что подерусь с Оскаром Дуарте 3 декабря. Чувствую себя сильнее и лучше, чем раньше. Я хотел сразиться с ним ради себя и ради болельщиков. Это крепкий боец, и я готов подарить людям шоу», — написал Гарсия в социальных сетях.

Единственное поражение в карьере Гарсия потерпел от чемпиона мира в трёх весовых категориях соотечественника Джервонты Дэвиса, поединок с которым состоялся в конце апреля. Гарсия уступил нокаутом в седьмом раунде.