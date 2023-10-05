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«Будет испытанием противостоять его стилю». Цзю — о предстоящем поединке с Мендосой

«Будет испытанием противостоять его стилю». Цзю — о предстоящем поединке с Мендосой
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Австралийский боксёр Тимофей Цзю поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Брайаном Мендосой, отметив его выступления в бою против Себастьяна Фундоры, которого Мендоза отправил в нокаут в седьмом раунде.

«Это хороший хайлайт. Это действительно было довольно хороший нокаут. Апперкот — очень хороший, приятно попадать таким ударом, это отличное чувство.

Для меня будет огромным испытанием противостоять стилю, против которого я не выходил раньше. Думаю, он мотивирован, усердно тренируется в окружении профессионалов бокса.

Не зацикливаюсь на своём сопернике, а сосредотачиваюсь на себе. Не очень люблю разговаривать со своими соперниками, ведь говорить особо не очень. На данный момент я с ними не дружу.

Думаю, это будет мой последний бой в Австралии на какое-то время. Чувствую себя как дома, очень комфортно. Оттуда пошли мои карьерные мечты», — сказал Цзю в комментариию Youtube-каналу Jai McAllister.

Поединок Цзю и Мендосы состоится 15 октября в Австралии. Между ними будет разыгран титул WBO в первой средней весовой категории.

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