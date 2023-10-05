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Джермалл Чарло: мои дети не хотят идти в школу, потому что их травят за поражения дяди

Джермалл Чарло: мои дети не хотят идти в школу, потому что их травят за поражения дяди
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Джермалл Чарло рассказал, как на жизнь его детей повлило поражение его брата-близнеца Джермелла Чарло в титульном поединке против Сауля Альвареса. Американец также сказал, как он советует детям решать проблемы.

«Они не хотят идти в школу, потому что все пытаются их затравить из-за того, что их дядя проиграл. Это безумие… Они пытаются травить их за поражение дяди. В конце концов, это бокс: ты что-то выигрываешь и проигрываешь, и мне всё равно.

Если кто-нибудь из ваших детей докопается до моих детей, то я скажу своим, чтобы они набросились на всех вас. Пусть надавят на них, они изменятся и будут зализывать раны», — приводит слова Чарло из трансляции в социальных сетях talkSPORT.

Напомним, поединок Чарло и Альвареса состоялся в ночь на 1 октября. Мексиканец Канело праздновал победу согласно единогласному судейскому решению.

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