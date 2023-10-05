Диллон Дэнис выразил готовность подраться с лучшими бойцами полусреднего дивизиона UFC

Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис изъявил готовность присоединиться к промоушену UFC и подраться в нём с одним из представителей полусредней весовой категории.

«Я готов пойти и понять, правда ли то, что я говорю. Если я пойду в UFC, дайте мне самый тяжёлый бой. Дайте мне Иана [Мачадо] Гарри, дайте мне Нила Магни. Кого угодно. Леона Эдвардса, — это был бы самый простой бой. Колби [Ковингтон], кто угодно», — сказал Дэнис MMA Fighting.

Диллон Дэнис по-прежнему имеет контракт с Bellator и маловероятно, что при подписании контракта с UFC, Дэнис получит бой с представителем топ-10 полусреднего дивизиона. На счету Дэниса два победных поединка в промоушене Bellator, оба сабмишеном. Последний из них прошёл в июне 2019 года.