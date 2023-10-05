Том Аспиналл рассказал, каким будет его путь к чемпионству в UFC

Том Аспиналл, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, рассказал о том, как будет преодолевать путь к чемпионству в промоушене. Он обратил внимание на возможное завершения карьер Стипе Миочича и Джона Джонса, которым предстоит провести очноую встречу на UFC 295.

«Большой вопрос, что будет с тяжёлым дивизионом. Мы находимся в странной ситуации. Обычно речь идёт о том, кто выиграет бой. В этой ситуации, кто выиграет бой, а кто завершит карьеру? Или они вдвоём её завершат? Или никто из них? Что вообще произойдёт?

Мой путь к титулу в тяжёлой весовой категории? Не знаю, я не из тех парней, которые сидят и ждут своей очередеи. Это не совсем моя история, потому что я ни на кого не смотрю. Если я здоров, то я готов драться с любым и делать то, что могу, чтобы доказать, что заслуживаю титула в тяжёлом весе. Я знаю, что могу это сделать», — сказал Аспиналл в интервью MMA Fighting.