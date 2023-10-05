Ковингтон: Махачев просто треплется, но драться не хочет, Хабиб поступал так же

Известный американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон, выступающий в полусреднем весе UFC, высказался о желании российского чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева провести с ним поединок.

«Знаете, он говорит это просто для того, чтобы попасть в заголовки. На самом деле он не собирается драться. Он один из тех парней, которые просто треплются, чтобы попытаться спровоцировать шумиху. Он не планирует драться. Хабиб поступал так же. Они знают, что американская борьба – лучшая. Самбо не работает. У него может получаться в лёгком весе. Но это маленькие дети. Маленькие мальчики. Он мог бы продолжать говорить, что хочет драться, но, думаю, когда всё будет готово, его менеджер спрячет его от меня», — приводит слова Ковингтона MMAJunkie со ссылкой на его выступление на канале Submission Radio в YouTube.

Главные титульные бои 2023 года в UFC: