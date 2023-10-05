Манель Капе — Адесанье после конфликта: мы не братья!

Анголо-португальский боец смешанных единоборств Манель Капе, занимающий восьмое место в рейтинге UFC наилегчайшего веса, дал комментарий по поводу инцидента на пресс-конференции UFC 293. Капе вступил в конфликт с экс-чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей, когда начал критиковать пятого номера рейтинга наилегчайшего дивизиона Кая Кара-Франса (24-11).

«После всех этих разговоров [на пресс-конференции] он подошёл ко мне за кулисами и сказал: «Эй, никакого неуважения, мы оба из Африки, мы братья». И я ему ответил: «Мы не братья! Послушай, у меня была проблема с Кара-Франсом, а не с тобой. Почему ты вмешался? Он справится со своими делами. Ты высокий, но я тебя съем. Поверь мне. Ты не знаешь, на что я способен», — приводит слова Капе MMA Fighting.

Пляски с чужим тренером и 11 титульников. Адесанья крут!