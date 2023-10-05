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Дерек Брансон продолжит карьеру в PFL

Дерек Брансон продолжит карьеру в PFL
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Американский боец смешанных единоборств Дерек Брансон продолжит карьеру в промоушене PFL. Об этом в интервью The Schmo рассказал его менеджер Али Абдель-Азиз.

Брансон сможет побороться за Гран-при в полутяжёлом весе в 2024 году. В самом PFL информацию о переходе бойца пока никак не прокомментировали.

В настоящий момент Брансону 39 лет. За время карьеры в смешанных единоборствах Дерек провёл 33 поединка, в которых одержал 23 победы (11 нокаутом) и потерпел девять поражений. Сейчас Дерек идёт на серии из двух поражений: американец уступил соотечественнику Джареду Каннонье и представителю Южной Африки Дрикусу Дю Плесси.

Главные титульные бои 2023 года в промоушене UFC:

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