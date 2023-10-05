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Махачев назвал причину своей мотивации для реванша с Оливейрой

Махачев назвал причину своей мотивации для реванша с Оливейрой
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о предстоящем реванше с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Он состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Знаете, почему я всё ещё мотивирован? Потому что у меня есть пояс, я смотрю на него и понимаю, что не хочу его потерять. Это большая мотивация. Вот почему я собираюсь сохранить свой пояс. Я очень усердно тренируюсь, потому что знаю, что сейчас все смотрят на меня, все хотят завладеть этим поясом. Но я никому не собираюсь давать такого шанса», — сказал Махачев на канале ESPN MMA в YouTube.

Первый бой Махачева и Оливейры проходил на UFC 280 22 октября прошлого года в Абу-Даби. Ислам победил, применив удушающий приём, в результате чего стал обладателем титула промоушена Даны Уайта.

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