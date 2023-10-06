Махачев — о реванше с Оливейрой: в первом бою я не получил никакого урона

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался по поводу предстоящего реванша с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Махачев стал обладателем титула UFC, победив как раз Оливейру.

«Я чувствую то же самое, что и в прошлом году. В сентябре прошлого года я приехал в Дубай, остановился в том же отеле, в том же тренировочном центре. Неинтересно делать одно и то же. В прошлом бою я не получил никакого урона. Я не вижу, чтобы от Чарльза исходила какая-то сила. Может быть, он что-то изменит. Надеюсь», — приводит слова Махачева MMA News со ссылкой на его выступление на канале ESPN MMA в YouTube.

Реванш между Махачевым и Оливейрой пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Первый бой между ними проходил также в Абу-Даби. Он состоялся 22 октября прошлого года. Ислам победил, применив удушающий приём.

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