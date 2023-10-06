Сехудо обратился к Двалишвили после новости об их бое

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американский ветеран Генри Сехудо разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на новость о своём возможном поединке с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Ранее сообщалось, что UFC прорабатывает возможность организации их боя в январе.

«Эй, Мераб. Подпиши контракт», — написал Сехудо.

Напомним, в последнем бою, состоявшемся в ночь на 7 мая мск, Сехудо встречался с соотечественником Алджамейном Стерлингом. Противостояние завершилось победой Алджамейна раздельным решением судей.

Двалишвили в последнем бою единогласным решением судей победил россиянина Петра Яна.

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