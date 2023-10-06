Хирн предположил, сколько Джермелл Чарло заработал за бой с Альваресом

Известный британский промоутер Эдди Хирн предположил, что американец Джермелл Чарло особо не рассчитывал на победу в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом, а дрался во многом из-за желания заработать деньги.

«Альварес хорошо выглядел в этом бою. Я знал, что он вернётся ещё более заряженным. А Чарло, как мне кажется, согласился на поединок из-за денег. Выглядело так, как будто Чарло сказал: «Я получу восемь или десять миллионов. Что ж, хорошо». Канело должен понимать, что бойцы в основном хотят драться с ним, чтобы заработать миллионы и спокойно выйти на пенсию, чтобы уже не боксировать. Они не верят, что смогут победить, и им просто нужны деньги», — сказал Хирн на канале FightHype.com в YouTube.

Напомним, бой Альвареса и Чарло состоялся 1 октября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой мексиканца единогласным судейским решением (118-109, 118-109, 119-108).

Альварес показал актуальную физическую форму перед боем с Чарло: