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Абдель-Азиз дал категоричный прогноз на реванш Махачева и Оливейры

Абдель-Азиз дал категоричный прогноз на реванш Махачева и Оливейры
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз поделился прогнозом на предстоящий поединок российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева и представителя Бразилии Чарльза Оливейры.

«Я бы не стал говорить, что поединок для Ислама сложится легко. Чарльз Оливейра – хороший боец. Он очень опасен, но Ислам уже показал, что нужно делать, чтобы его победить. Я уверен, через три недели он сделает это снова. Он финиширует его», — сказал Абдель-Азиз на канале The Schmo в YouTube.

Предстоящий бой между Махачевым и Оливейрой пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Это будет реванш. Первый поединок между ними проходил также в Абу-Даби. Он состоялся 22 октября прошлого года. Ислам победил, применив удушающий приём.

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